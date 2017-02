Fiamme Gialle: indagati per falso una decina di pubblici uffiicali

Bologna, 3 feb. (askanews) - Una finta sponsorizzazione di 400 mila euro a favore di un artigiano del paese, con l'obiettivo di "ottenere la benevolenza di quella parte della popolazione che vedeva la costruzione di un nuovo centro commerciale come un duro colpo all'economia locale, fatta di piccoli artigiani e commercianti". Per i reati contro la pubblica amministrazione è stato arrestato dalla Guardia di Finanza il sindaco di Morciano di Romagna, in provincia di Rimini, Claudio Battazza.

Le indagini, condotte dai militari della Guardia di Finanza, sono iniziate a seguito dell'esposto presentato da un comitato di commercianti di Morciano che lamentava poca trasparenza nei rapporti tra alcuni esponenti dell'amministrazione comunale (dirigenti e pubblici ufficiali) e una società che aveva ottenuto le autorizzazioni per la riqualificazione di un'area denominata "Ex pastificio Ghigi". Dagli accertamenti è emerso che il Comune della Romagna dal 2011 al 2013 aveva stipulato con la società un contratto di sponsorizzazione che prevedeva la pubblicizzazione del logo della società sulle brochure relative alla "Fiera di San Gregorio" per un ammontare complessivo di 396.000 euro. (segue)