Bologna, 21 dic. (askanews) - La Regione Emilia-Romagna sblocca gli investimenti per riqualificare o realizzare nuovi impianti sciistici nei 6 comprensori tra Modena, Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, per un totale di 65 impianti di risalita e oltre 150 km di piste. Oltre alle risorse regionali, calcolando anche i contributi statali per il 2017, sono in arrivo a sostegno soprattutto del turismo invernale circa 2 milioni di euro.

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere gli impegni che questa amministrazione si è presa in merito allo sviluppo dell'economia dell'Appennino - ha commentato l'assessore al Turismo, Andrea Corsini -. Ai fondi che abbiamo deliberato si devono sommare i 10 milioni di euro destinati alla Regione Emilia-Romagna dal Governo per la riqualificazione e la realizzazione di nuovi impianti sciistici, in base all'accordo tra Governo, Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana che abbiamo sottoscritto a Sestola il 21 novembre scorso, alla presenza del sottosegretario Luca Lotti". (segue)