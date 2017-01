Roma, 25 gen. (askanews) - Cambia il sistema di allertamento di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con gli avvisi che correranno via web e si potranno attivare, gestire e consultare in un punto d'accesso unificato, il portale "Allerta meteo Emilia-Romagna", piattaforma multimediale che sarà a disposizione sia dei sindaci che di tutti gli operatori del sistema di protezione civile, dalle Prefetture ai servizi regionali territoriali, così come di giornalisti e cittadini, che potranno scegliere di ricevere direttamente la notifica delle allerte a seguito di una semplice registrazione.

L'avvio ufficiale alla sperimentazione del nuovo portale, che sarà on line a marzo, per completare la formazione dei primi cittadini e del personale del sistema della protezione civile, è stato dato oggi in Regione in un convegno al quale hanno preso parte, tra gli altri,anche l'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo; il coordinatore della struttura di missione "Italia Sicura", Erasmo D'Angelis; il coordinatore regionale per la protezione civile dell'Anci, Marco Iachetta, e i direttori dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile, Maurizio Mainetti, e del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpae, Carlo Cacciamani.

"Di fronte a eventi meteorologici sempre più estremi e intensi- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- è necessario fare ogni sforzo possibile per dotarci di contromisure che siano tempestive e immediatamente efficaci, e questo non può che passare per l'innovazione continua delle procedure, dando nuovi strumento e risorse al nostro sistema di allertamento, attrezzandolo nel migliore dei modi. Questo progetto, che ci porterà ad avere un portale aggiornato e attivo 24 ore su 24, servirà a rendere ancora più tempestiva e completa l'attivazione di situazioni di allarme e la trasmissione delle informazioni per poter reagire immediatamente e nel modo più appropriato. Manteniamo così fede a un altro importante impegno che avevamo preso- chiude Bonaccini- e cioè avere un sistema di allertamento sempre più integrato, flessibile e rapido".(Segue)