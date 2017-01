Bologna, 21 gen. (askanews) - L'esperienza dell'Ulivo può vivere una seconda stagione: vista la confusione in Europa e nel mondo, in Italia si respira il desiderio di "unità", la gente ha voglia di "riunirsi"; occorre però "riunirsi su delle idee, per parlare di politica" e per trovare soluzioni alle "ingiustizie". L'ex premier, Romano Prodi, torna a riflettere della sua esperienza precedente durante il convegno nazionale della rete "C3Dem" a Bologna, ma avverte: "non partecipo al dibattito" attuale, anche se "fa piacere si ricordi l'esperienza che abbiamo cercato di fare".

"Non penso che" quella dell'Ulivo "sia un'esperienza irripetibile - ha detto Prodi a margine del convegno -. Non penso sia irripetibile soprattutto dopo quello che sta succedendo" nel mondo. "Vedo che la gente sogna di sentirsi unita in questo mondo che si disgrega, con" l'elezione di "Trump, la Brexit, con le crepe che arrivano dappertutto. Vedo che c'è un naturale desiderio di riunirsi, ma è uno sforzo che non mi sembra impossibile".

