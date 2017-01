In un video su Facebook l'annuncio del primo cittadino di Parma

Roma, 21 gen. (askanews) - "Ho deciso di ricandidarmi, per non lasciare un buon lavoro a metà e per rimettermi a disposizione della nostra comunità". Lo ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che fu il primo sindaco del Movimento 5 stelle ma oggi è fuori dalla creatura politica di Beppe Grillo.

"E ora, nello stesso giorno di 5 anni fa, ci mettiamo in cammino", ha aggiunto il primo cittadino parmigiano, che ha accompagnato l'annuncio con un video nel quale rivendica il lavoro svolto e i risultati ottenuti nel suo primo mandato.