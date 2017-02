Roma, 17 feb. (askanews) - Preso nel centro di Piacenza un latitante albanese, ricercato da oltre 13 anni, attualmente impiegato presso una ditta piacentina di autotrasporti, che deve scontare 12 anni per una condanna inflitta nel 2004 dalla Procura generale di Milano per l'omicidio di un connazionale, seguito dalla distruzione e occultamento del cadavere, nonchè per il reato di sfruttamento della prostituzione.

L'uomo è stato fermato per un controllo dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria, durante un'attivita' di pedinamento e appostamento, mentre era alla guida di un auto di grossa cilindrata. Alla vista dei militari, pur non opponendo particolari resistenze, ha mostrato evidenti segni di insofferenza ed ansia e subito sono emerse discrasie tra i dati anagrafici attribuiti allo stesso dalle banche dati in uso alle forze di polizia ed i documenti d'identità esibiti ai militari, palesemente falsi.

Condotto in caserma per gli ulteriori approfondimenti investigativi, gli esami fotodattiloscopici hanno rivelato la vera identità dell'albanese e il suo stato di latitanza.(Segue)