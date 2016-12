Roma, 30 dic. (askanews) - Un pacchetto da 25 milioni di euro per nuove infrastrutture nella provincia di Modena. Risorse che permetteranno di migliorare la viabilità, ma soprattutto di avviare opere strategiche per lo sviluppo del territorio. A presentare il programma di investimenti previsti per il modenese sono stati oggi, in Comune a Modena, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco e presidente della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli, e l'assessore regionale ai Trasporti e infrastrutture, Raffaele Donini.

I lavori - finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dal Contratto di Programma Anas 2016-2020 e dalla Regione per un totale di 25 milioni e 200 mila euro - riguardano in particolare: la Strada provinciale 467R Pedemontana, IV stralcio del III lotto, nel tratto B via Gualinga (4 milioni di euro) e il IV stralcio del IV lotto via Gualinga-via Montanara (7 milioni 850 mila euro); la tangenziale sud di Formigine (5 milioni 415 mila euro); la sistemazione delle Curve dei 'Carrai' e 'Acquabona' nel comune di Pavullo nel Frignano (6 milioni 900 mila euro); la nuova rotatoria tra la Strada provinciale 13 e la Strada comunale Fornace, nel comune di Campogalliano (855 mila euro).

