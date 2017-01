"Se non facciamo cambiamento arriva l'irritazione"

Bologna, 21 gen. (askanews) - Se il Partito democratico non cambia concretamente e con "saggezza", rischia di prendere il sopravvento "l'irritazione". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine del convegno nazionale della rete "C3Dem" a Bologna.

"Io non parlo" delle vicende attuali "del Pd. Ho detto solo - ha precisato Prodi - che c'è questo grande desiderio di cambiamento, ma di un cambiamento concreto e reale, un cambiamento nella saggezza e non nell'irritazione. Se non facciamo il cambiamento arriva l'irritazione".