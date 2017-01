Milano, 9 gen. (askanews) - A seguito del delisting, Lactalis "continuerà a investire e a valorizzare Parmalat, anche grazie a una maggiore flessibilità, con l'obiettivo di consolidare l'espansione del gruppo Parmalat e dei suoi marchi sia in Italia che a livello internazionale". E' quanto spiega il gruppo francese in una nota dopo aver depositato oggi il prospetto dell'Opa annunciata a fine anno.

L'Offerta è finalizzata alla revoca di Parmalat dalle negoziazioni ed è condizionata al raggiungimento, da parte di Sofil di una quota pari al 90,5% di azioni Parmalat al completamento dell'Opa. Lactalis è fiducioso di potere incrementare almeno del 2,76% la propria quota in Parmalat. Sofil già detiene l'87,74% di Parmalat.

Il 90,5% rappresenta la soglia di sell-out, come stabilito da Consob nel 2011. In seguito all'avvio di una procedura di sell-out, indipendentemente dall'attivazione di un meccanismo di squeeze-out, Sofil ha già comunicato l'intenzione di non ripristinare un adeguato livello di flottante di Parmalat. Dopo il completamento del sell-out, Parmalat sarà delistata e gli eventuali azionisti rimanenti deterranno azioni che non saranno più oggetto di scambio su alcun mercato, in quanto appartenenti a una società non quotata.