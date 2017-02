Roma, 10 feb. (askanews) - Sprovvisti di licenza, mancanti di autorizzazioni eppure presenti su internet, pronti ad accogliere prenotazioni on line da tutto il mondo. Lo chiamano "turismo parallelo", cioè quello che non alloggia in strutture alberghiere o extralberghiere ufficiali: un fenomeno diffuso in tutta Italia e presente, quindi, anche a Parma. Contro il fenomeno delle "case vacanze" affittate in nero e dei "Bed and Breakfast" abusivi si è mossa la Guardia di Finanza, in un'operazione di controllo a tappeto sul territorio di Parma.

L'attività di analisi si è svolta incrociando i dati presenti sulle varie banche dati in uso al Corpo e i dati informatici in possesso del Comune di Parma, con le strutture ricettive presenti sui siti internet, nonché sui social network, ove spesso si annidano offerte di ricezione turistica. È stata quindi scandagliata la rete, acquisite le informazioni sul numero di stanze, i prezzi praticati, le recensioni e i feedback ricevuti dai clienti quali prova diretta dell'attività turistica abusiva. Nelle attività di riscontro i finanzieri di Parma hanno anche simulato prenotazioni on-line per verificare l'effettiva operatività della struttura monitorata. Sono stati acquisiti moltissimi dati utili all'attività di monitoraggio del settore che sono stati integrati dai finanzieri attraverso una capillare azione di osservazione, controllo e sopralluoghi occulti nelle adiacenze delle strutture reclamizzate.

Sono state analizzate le posizioni di 69 esercenti che svolgono esclusivamente l'attività di B&B nella città di Parma, per scovare attività alberghiere o di ricezione turistica completamente sconosciute al fisco o celate sotto veste diversa da quella di impresa commerciale.

