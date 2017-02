Roma, 10 feb. (askanews) - "L'assalto del collettivo del Cua alla Biblioteca dell'Università di Bologna è di difficile comprensione. È ideologia allo stato puro, quella ideologia che porta alla dispersione e alla negazione delle identità. La scelta fatta dal Rettore Ubertini di introdurre i tornelli è dettata dal buon senso e per motivi di sicurezza a tutela degli studenti. Le Università sono luoghi del sapere e dello scambio della cultura, non teatri per tafferugli". A dirlo è Valentina Castaldini, portavoce nazionale del Nuovo Centrodestra.

"Esprimo la mia vicinanza alle forze dell'ordine che da tempo ormai si trovano a fronteggiare le azioni irresponsabili di studenti che piuttosto che distruggere i locali dell'Università dovrebbero trovare un modo per essere protagonisti nella società. Piuttosto che distruggere un bene pubblico che lavora per il loro futuro, dovrebbero tutelarlo" ha aggiunto.