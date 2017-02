Nasce Pappa, agendina di due startup per mettere ordine in cucina

Bologna, 6 feb. (askanews) - L'entusiasmo dei cuochi dell'ultima ora o la professionalità degli chef stellati rischia di disperdersi in mezzo al caos che spesso regna in cucina tra pentole, farina, verdure, carne, spezie e ricette scritte in brandelli di tovaglioli di carta. Per mettere un po' d'ordine tra i fornelli Lorenzo Salmi, fondatore della startup Badeggs, e Pierpaolo Barresi, scriber professionista e fondatore di Yobi, hanno ideato Pappa, un'agendina dedicata ai foodies. Sarò realizzata con i finanziamenti raccolti entro il 29 marzo attraverso il crowdfunding grazie alla piattaforma IdeaGinger.it; chi aderisce al progetto potrà partecipare alle diverse iniziative messe in campo dai due innovatori italiani: dalle degustazioni di vino agli incontri con i migliori produttori artigianali, dalle cene alle lezioni di cucina, alla possibilità di vedere all'interno della propria agendina l'illustrazione personalizzata di una ricetta scelta dal foodie.

Il crowdfunding - come spiegano Salmi e Barresi - non è solo una fonte di finanziamento ma un metodo di collaborazione tra chef nazionali e internazionali, designer, startuppers e tutti quelli che credono non solo l'unione faccia la forza ma sia anche un motore primo di creatività e innovazione.

Ed è anche per questo che il team di Pappa ha deciso lanciare la sua campagna all'interno di Fruit Exhibition, la fiera che ogni anno riunisce editoria indipendente e grafica contemporanea, con mostre, conferenze, workshop e market. Un evento che riesce a creare un clima di condivisione e creatività ormai protagonista del calendario bolognese. (segue)