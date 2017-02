Roma, 16 feb. (askanews) - Saltano in extremis dal decreto milleproroghe le norme sulle accise per l'autoproduzione di energia e sulla sospensione dei mutui contratti per il pagamento delle imposte sospese a seguito del terremoto in Emilia.

La commissione Bilancio del Senato ha infatti condiviso i pareri della Ragioneria dello Stato che individuato problemi di copertura in entrambi gli emendamenti al decreto. Il governo ha accettato la raccomandandazione e ha cancellato le due misure dal maxiemendamento.

Effettuate altre due modifiche, ma per ragioni strettamente tecniche. La prima elimina da un emendamento il testo di un accordo tra la Banca d'Italia e il FMI perchè scritto in inglese e perchè "richiama procedure di ratifica". La seconda elimina la proroga della possibilità di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per la manutenzione del verde. La misura è stata cassata perché la stessa proroga era già stata inserita nella legge di bilancio.

Confermata invece, nonostante i rilievi della Ragioneria, la proroga della contabilità speciale per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia in virtù del suo carattere di "strategicità ed eccezionalità".

Dopo il parere della commissione Bilancio e la replica del governo sono iniziate in Aula le dichiarazioni di voto sul provvedimento. La prima chiama per il voto di fiducia è prevista dalle 12.