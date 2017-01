Roma, 19 gen. (askanews) - I senatori emiliani del Pd hanno presentato un pacchetto di emendamenti relativi al sisma del 2012 al decreto legge Milleproproghe, primi firmatari i senatori Stefano Vaccari e Claudio Broglia, assieme a Maria Cecilia Guerra.

Tra le richieste presentate, spiegano i proponenti in una nota, ci sono le proroghe per la sospensione dei mutui accesi dai privati su case ancora inagibili, per la sospensione dei mutui accesi dagli Enti locali, per le Zone franche urbane e per l'esenzione dal pagamento dell'Imu sugli edifici inagibili.