Bologna, 27 feb. (askanews) - Un albero, un simbolo, un compagno dell'uomo da milioni di anni. E' questa l'immagine del manifesto della prossima edizione del Meeting di Cl dal titolo "Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo" che si svolgerà a Rimini dal 20 al 26 agosto. L'idea che ha dato vita al 'logo' di quest'anno è del grafico riminese Bruno Monaco.

Il titolo della 38esima edizione - spiegano gli organizzatori - pone l'accento sul bisogno di riappropriarsi di quello che ci è stato lasciato in eredità ma soprattutto sui passi, sul cammino, sul lavoro di ognuno, necessari per riguadagnare questa eredità. "Come un albero - ha commentato Bruno Monaco - che dalle proprie antiche e solide radici trae energia vitale per rigenerarsi, crescere e dare nuovi frutti ad ogni stagione".

Attraverso spazi e format rinnovati, il Meeting di Comunione e liberazione sarà l'occasione per incontrare "uomini e storie che racconteranno percorsi umani, professionali, scientifici, artistici e imprenditoriali, con al centro il desiderio di costruire insieme e affrontare con realismo e coraggio le sfide dell'oggi". Con l'obiettivo che la kermesse possa diventare "in ogni suo particolare, un luogo di dialogo reale dove condividere la ricchezza e la bellezza di cui ognuno è portatore".