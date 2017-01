Bologna, 12 gen. (askanews) - Parte dall'aula magna universitaria Santa Lucia per un incontro su "Giovani e ricerca" la visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bologna, che si concluderà nel pomeriggio alla Fondazione Giovanni XXIII per un convegno in occasione delle cerimonie per il ventesimo anniversario della morte di don Giuseppe Dossetti. Il Capo dello Stato, arrivato nel capoluogo intorno alle 11, riceverà il Sigillum Magnum dell'Alma Mater, la massima onorificenza accademica.

Il Sigillum in passato è stato conferito tra gli altri a Shimon Peres, Jacques Delors, Rudolf Emil Kalman, Giovanni Paolo II, Jean-Claude Juncker, Helmut Kohl, Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Romano Prodi, Umberto Eco e al presidente della Repubblica del Cile Ricardo Lagos. Alla cerimonia sono presenti anche il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, e l'ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini.

Dopo il convegno Mattarella si recherà all'ospedale Sant'Orsola per una visita riservata al reparto di Cardiotoracovascolare recentemente inaugurato. In tarda mattinata pranzerà assieme al rettore dell'università, Francesco Ubertini, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Alle 16 alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII parteciperà al convegno su Giuseppe Dossetti.