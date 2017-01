Bologna, 13 gen. (askanews) - A causa dei disagi causati dal ghiaccio su strade e marciapiedi che hanno interessato oggi l'Emilia-Romagna, sono decuplicate le chiamate al 118 tra le 7 e le 10 del mattino tra Bologna, Modena e Ferrara, per un totale di 1.434 chiamate rispetto alle 128 della stessa fascia oraria nella giornata di ieri. Lo ha precisato l'Ausl in una nota stampa.

A Bologna e provincia sono stati eseguiti 305 interventi, 236 dei quali per traumi, con un incremento del 240% degli interventi, quelli per traumi sono più che decuplicati. A Modena sono stati eseguiti 213 interventi (+294%), 182 dei quali per traumi. A Ferrara, dove non si è verificato il gelicidio, sono stati eseguiti 30 interventi, 2 dei quali per traumi.

Impennata anche degli accessi ai Pronto Soccorso dell'Azienda Usl di Bologna. Nella fascia oraria tra le 7 e le 12 al PS Ortopedico dell'Ospedale Maggiore si sono registrati 116 accessi, con un incremento del 364% rispetto alla giornata di ieri nella stessa fascia oraria.