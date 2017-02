Roma, 18 feb. (askanews) - Da oggi, sabato 18, a martedì 21 febbraio si tiene alla Fiera di Rimini "Beer Attraction", le Olimpiadi della birra artigianale. La storia della birra artigianale tricolore "è uno dei più incredibili successi del settore agroalimentare italiano. Ennesima protagonista in un parterre de rois invidiato in tutto il mondo. Ma è una storia che la burocrazia sta mettendo a rischio e che la politica non sempre dimostra di aver compreso". A denunciarlo è la Cna che da tempo, con UnionBirrai, si fa carico dei problemi, fiscali e non, del settore.

Cna chiede al governo di "risolvere i problemi, o per lo meno attenuarli", tenendo conto che solo pochi mesi fa, in sede di discussione sulla legge di Bilancio, il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta aveva promesso norme ad hoc per sostenere i micro-birrifici. "L'accelerazione post-referendum di dicembre dell'approvazione della legge di Bilancio, però - lamenta la Cna - ha messo quest'argomento fuori dall'agenda politica immediata".

In Italia, secondo UnionBirrai, esistono circa 800 micro-birrifici, che arrivano a 1.100 se si tiene conto delle cosiddette "beer firm", i birrifici senza impianto di produzione proprio. Erano circa 700 nel 2014 e solo qualche decina vent'anni fa. Il settore dà lavoro a 3mila addetti che salgono fino a 5mila con l'indotto. Sul totale della birra prodotta in Italia la quota di artigianale è salita dall'1,1 per cento del 2011 (450mila ettolitri) al 3,5 per cento del 2016 (500mila ettolitri). Stimando un valore di 4,5 euro a litro il fatturato complessivo dell'artigianato birrario italiano arriva a 225 milioni di euro. Per una quota tra il 15 e il 20 per cento garantito dalle esportazioni.

Questa crescita è andata di pari passo con la concentrazione, nel portafoglio di grandi gruppi internazionali, anche di birre italiane storiche. E ha utilizzato al meglio il fenomeno delle tipicità locali e dei marchi territoriali, punti di forza del mangiare&bere Made in Italy.

(Segue)