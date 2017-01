Bologna, 13 gen. (askanews) - "Salvini pretendeva con la sua querela, archiviata dal Tribunale, che non si potesse dire la verità, ossia che le parole d'odio che lui e molti sostenitori del suo partito pronunciano ogni giorno hanno nome: xenofobia e istigazione all'odio razziale". Così l'eurodeputata del Pd, Cécile Kyenge, ha commentato la decisione del gip di Milano, Maria Vicidomini, di archiviare la querela per diffamazione presentata dal leader della Lega, Matteo Salvini, contro di lei per aver sostenuto pubblicamente che "La Lega è un partito razzista".

Nell'intervista in questione, come ha ricordato in una nota stampa l'europarlamentare, "ho anche argomentato le ragioni della mia affermazione che la Lega faccia una politica improntata all'istigazione dell'odio razziale, con un chiaro esempio: gli esponenti della Lega che si sono macchiati delle più incredibili e più violente affermazioni di matrice xenofoba non solo non sono stati espulsi o sanzionati dal partito, ma sono stati persino difesi dal partito stesso".

(segue)