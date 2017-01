Roma, 28 gen. (askanews) - Dalla ricostruzione alla crescita, più grandi per guardare al futuro. Sono le parole chiave dell'inaugurazione della nuova area produttiva dello stabilimento di Mirandola della B. Brown Avitum Italy, che si è svolta questa mattina alla presenza degli assessori regionali alla Salute Sergio Venturi e alle Attività produttive Palma Costi dell'Emilia Romagna, del sindaco di Mirandola, Maino Benatti, dell'amministratore delegato di B. Brown Avitum Italy, Francesco Benatti, del presidente di Assobiomedica, Luigi Boggio e di Giuliana Gavioli di Confindustria Modena.

Dal terremoto del 2012 ad oggi nel sito produttivo di Mirandola la B-Brown, azienda tedesca con un fatturato mondiale di oltre 6 miliardi di euro e quasi 56 mila dipendenti, ha investito in totale circa 12 milioni di euro, e ora sta rilanciando con la costruzione di un nuovo e grande capannone adiacente alla sua sede. Un nuovo investimento da 5 milioni di euro, che testimonia la volontà di investire nel biomedicale in Italia di questa azienda, che dal 2012 a Mirandola ha aumentato il fatturato, da 50 a 62 milioni di euro, e il numero degli occupati, arrivando a 265 persone.

La B. Brown Avitum ha già ricevuto circa 520 mila euro dal nucleo valutazione della Regione per la ricostruzione. La B. Brown inoltre ha presentato un progetto sul bando per l'attrattività sulla base della legge 14 del 2014, per progetti di innovazione e aumento dell'occupazione, a dimostrazione dell'intenzione dell'azienda di continuare nell'attività sul nostro territorio.