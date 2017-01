Bologna, 4 gen. (askanews) - "Di quanti "presunti profughi" provenienti dal Centro di prima accoglienza di Cona (Venezia) si farà carico la nostra regione, in quali sedi verranno ospitati e per quanto tempo?". Lo chiede Daniele Marchetti (Ln) in un'interrogazione rivolta alla Giunta regionale, dopo che notizie delle ultime ore avrebbero indicato uno spostamento di centinaia di migranti in strutture emiliane e romagnole in seguito ai "gravissimi atti di violenza" che si sono verificati nella struttura veneta, dove alcuni degli ospitati avrebbero "sequestrato per diverse ore operatori del Centro".

"Fatti di questa gravità necessitano - scrive il consigliere - di controlli, denunce, punizioni e certezza che le pene vengano scontate". Di qui, la richiesta di conoscere quali controlli preventivi siano effettuati nei confronti di queste persone, se tra coloro che saranno trasferiti in Emilia e Romagna ci siano anche alcuni dei responsabili dei disordini di Cona e se siano previsti rimpatri.