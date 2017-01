Roma, 4 gen. (askanews) - Il gruppo Hera punta sull'energia pulita e "assicura che da quest'anno, prima multiutility in Italia, per tutte le attività in Emilia Romagna impiegherà soltanto energia proveniente da fonti rinnovabili". Lo afferma la società con sede a Bologna, sottolineando che si tratta di "un passo fondamentale verso il 'carbon footprint zero', frutto di un impegno che parte da lontano e che colloca Hera fra le migliori esperienze nazionali in fatto di risparmio delle risorse energetiche e di contrasto al cambiamento climatico, in grado di anticipare e superare gli indirizzi fissati dalla Strategia energetica nazionale, da Bruxelles con il 'Pacchetto clima-energia' e dall'Onu con l'Agenda al 2030 per lo sviluppo sostenibile".

"Ci lavoravamo da tempo - sottolinea l'amministratore delegato Stefano Venier - e il raggiungimento di questo obiettivo nel 2017 rappresenta per noi un traguardo molto importante. Contiamo quanto prima di estendere questo standard a tutto il perimetro del nostro gruppo. Proprio perchè la lotta al cambiamento climatico è una priorità globale sempre più urgente, come azienda responsabile faremo la nostra parte, con l'obiettivo - aggiunge - da un lato di ridurre ulteriormente i nostri consumi interni e, dall'altro, di proseguire nel costante contributo agli obiettivi di sostenibilità fissati dall'agenda Onu".