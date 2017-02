Bologna, 21 feb. (askanews) - I medici dell'ospedale Bufalini di Cesena hanno riferito che "l'intervento all'occhio sinistro è andato tutto bene". E' Gessica Notaro, la ragazza di 28 anni di Rimini aggredita dal suo ex compagno con l'acido mentre rientrava a casa il 10 gennaio, a scriverlo sulla propria bacheca Facebook rassicurando amici e conoscenti che in queste settimane l'hanno incoraggiata.

"Ciao a tutti. E' passata solo una settimana dall'intervento all'occhio sinistro - ha scritto Gessica -, i dottori dicono che è andato tutto bene, però ancora non so dirvi se riesco a vedere meglio di prima perché l'occhio dovrà rimanere chiuso e bendato per un bel po' di tempo... forse addirittura per un paio di mesi".

Dopo l'aggressione da parte dell'ex compagno, che era già stato denunciato in passato per episodi violenti, la giovane ex Miss Romagna 2007, ora addestratrice al delfinario della città romagnola, ha subito già alcuni interventi per la sostituzione di alcune parti di pelle sul volto. L'intervento più delicato è stato quello all'occhio rimasto gravemente danneggiato con l'acido.

A Gessica non è mai mancata la fiducia in una completa guarigione. Anche se dopo l'operazione all'occhio resterà bendata per diverse settimane. "Purtroppo per questo motivo non riuscirò a rispondere a tutti i vostri messaggi... ci ho provato ma è un enorme sforzo per l'occhio destro - ha scritto -. Comunque grazie ancora a tutti x i bellissimi messaggi, in una circostanza così assurda mi state regalando delle emozioni veramente forti. Vi voglio tanto bene".