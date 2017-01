Bologna, 30 gen. (askanews) - Un fondo di 900 milioni per incentivare l'acquisto di caldaie meno inquinanti. E' quello che metterà in campo il governo per "ridurre sempre più le misure di emergenza". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che è tornato sul "decreto caldaiette" in occasione di un incontro in Regione Emilia-Romagna.

"Il confronto tra il ministero e le Regioni della Pianura padana è un fiore all'occhiello in tema di condivisione delle politiche sulla qualità dell'aria, perché per la prima volta ci siamo messi insieme per concordare un'azione corale strategica - ha detto Galletti -. E i risultati già ci sono: i dati migliorano e le polveri sottili sono in calo, ma il nostro lavoro prosegue e si rafforza". Il 30 dicembre 2015, come ha ricordato il ministro, è stato siglato un protocollo "con impegni precisi" da parte del governo: "solo per il 2016 il ministero dell'Ambiente ha investito sulla mobilità sostenibile 100 milioni di euro e lo sforzo continua anche nel 2017".

"Oggi - ha aggiunto - abbiamo deciso di anticipare i contenuti del decreto sulla certificazione energetica delle caldaie: saranno incentivati gli acquisti di quelle meno inquinanti, grazie al fondo di 900 milioni messo a disposizione del governo. La guardia sullo smog rimane alta, l'obiettivo è ridurre sempre più le misure di emergenza, fino a farle scomparire".