Piacenza, 4 gen. (askanews) - La decisione assunta di recente dai vertici dell'Ausl di Piacenza di convertire l'ospedale di Bobbio in ospedale di comunità, con il conseguente declassamento dell'Unità operativa complessa "Medicina interna e primo intervento Bobbio" in "Unità operativa semplice", con graduazione B1, afferente all'Unità operativa complessa "Medicina interna Val Tidone", è al centro di un'interrogazione di Tommaso Foti (Fdi-An), che chiede alla Giunta regionale quale giudizio esprima su questa scelta che "costituirà, nel tempo, un'ulteriore grave penalizzazione per gli abitanti della Val Trebbia e per i tanti turisti che popolano la zona nel periodo estivo".

Foti denuncia il fatto che nel territorio piacentino "i posti letto in strutture pubbliche per pazienti acuti sono già ben al di sotto degli standard previsti dalla spending review del governo Monti (3 per mille abitanti), la percentuale, escludendo i posti letto nelle strutture private, è infatti attualmente pari a 2,66 per mille e, con la chiusura della Medicina di Bobbio, verrà a ridursi ulteriormente". "Una carenza - aggiunge - confermata dalla crisi in cui versa in questi giorni il Pronto soccorso di Piacenza, che non si giustifica con l'emergenza influenza, e dal dato particolarmente preoccupante di circa 1500 ricoveri in appoggio nel 2016, notevolmente aumentati rispetto al 2015". (segue)