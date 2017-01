Avevano un sacco di plastica in testa. Li ha trovati il figlio

Bologna, 10 gen. (askanews) - Un uomo di 59 anni e una donna di 45, sposati e residenti a di Pontelangorino, una frazione di Comacchio in provincia di Ferrara, sono stati ritrovati senza vita nella propria abitazione.

Ad accorgersi dei due cadaveri, secondo le prima indicazioni dei carabinieri ancora sul posto, sarebbe stato il figlio adolescente rientrato a casa nel primo pomeriggio.

I due coniugi avevano un sacco di plastica in testa. L'uomo è stato trovato a terra in garage, mentre la donna in cucina.