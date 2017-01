Bologna, 4 gen. (askanews) - Apre il 10 gennaio 2017 il bando che stanzia quasi 15 milioni di euro per progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale di imprese. Si tratta - informa una nota della Regione - di risorse Por Fesr 2014-2020 dedicate alla competitività delle imprese e del tessuto produttivo. Per la prima volta il bando mette insieme turismo, commercio e cultura e produrrà oltre 43 milioni di investimenti nei prossimi due anni. Filo conduttore è l'innovazione. I progetti dovranno contribuire a crearenuove opportunità di sviluppo e di occupazione qualificata in attività turistico/culturali per la valorizzazione del territorio.

Approvato dalla Giunta regionale il 17 ottobre 2016, il bando prevede tre misure disostegno: una per il settore ricettivo con 7,5 milioni di euro; la seconda per il commercio e i pubblici esercizi con 4 milioni; la terza per il settore cultura con 2,891 milioni rivolta a progetti relativi a luoghi adibiti arappresentazioni cinematografiche, teatrali e musicali. Nell'ambito di quest'ultima misura, per la prima volta si finanzia anche la nascita dei musei d'impresa, intesi come quei percorsi o spazi-mostra voluti dalle aziende per trasmettere il valore della cultura produttiva dell'Emilia-Romagna e in grado di creare anche una ricaduta economica sul territorio. Per presentare la domanda Le domande per tutte le misure dovranno essere presentate dalle ore 10 del 10 gennaio alle ore 17 del 28 febbraio 2017 esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web Sfinge2020. Sul canale Youtube del Por Fesr Emilia-Romagna è disponibile una video infografica che illustra le modalità di partecipazione al bando.