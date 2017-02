Emilia-Romagna, nel 2016 Pil +1,4% e disoccupazione scende a 6,9%

Bonaccini: "Leader in Italia, il patto per il lavoro funziona"

Bologna, 1 feb. (askanews) - Il Pil dell'Emilia-Romagna nel 2016 è cresciuto dell'1,4% e la disoccupazione regionale che con 47mila nuovi occupati in un anno scende al 6,9%: "sono numeri che confermano l'Emilia-Romagna quale regione leader nel Paese" ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Nessuno pensava potessimo ridurre la disoccupazione di 2 punti percentuali nei primi due anni della legislatura, creando quasi 50mila nuovi posti lavoro solo negli ultimi 12 mesi - ha detto Bonaccini commentando i dati diffusi da Unioncamere e Prometeia -. Una crescita dell'economia regionale che dimostra l'efficacia del Patto per il lavoro, grazie al quale con enti locali, imprese, sindacati, università e associazioni portiamo avanti azioni condivise che puntano a un obiettivo: creare sviluppo e occupazione, la nostra priorità".

Una strada, quella del "fare rete" che "consapevoli e orgogliosi della nostra forza - ha concluso il governatore - intendiamo seguire con ancora più convinzione, per creare opportunità di lavoro per chi ancora non ce l'ha e per aprire ancora di più l'Emilia-Romagna al mondo, attraendo persone, saperi e investimenti, altro che muri".