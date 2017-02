Emilia-Romagna, misure straordinarie per l'emergenza smog

Bologna, 3 feb. (askanews) - Troppi sforamenti, troppi comuni fuori dai limiti, così in Emilia-Romagna partono le misure straordinarie per far fronte all'emergenza inquinamento: riscaldamento entro i 19 gradi nelle abitazioni e i 17 nelle attività produttive e artigianali; divieto di utilizzo di camini aperti (alimentati con legno, pellet, cippato); potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nelle città. Sono queste le misure straordinarie decise a Bologna, durante un incontro convocato dall'assessore all'Ambiente, Paola Gazzolo, alla presenza di 21 Comuni capoluogo e con più di 30 mila abitanti.

Le misure messe in campo dalla Regione si affiancano alla domenica ecologica confermata per il 5 febbraio in 28 Comuni. Arpae a sua volta metterà a disposizione anche il sabato e la domenica le mappe previsionali e i dati validati registrati nelle diverse stazioni di rilevamento.

