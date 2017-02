Bologna, 15 feb. (askanews) - L'Emilia-Romagna non è coinvolta nel richiamo ad alcune Regioni italiane che non avrebbero adeguato i Piani per la gestione dei rifiuti, così come previsto dalle norme comunitarie. La precisazione è arrivata dai tecnici della Regione Emilia-Romagna che hanno interpellato la Commissione europea per chiarimenti dopo la diffusione di un comunicato stampa da Bruxelles in mattinata.

"Siamo sempre stati molto tranquilli rispetto al nostro operato - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo - poiché la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti a maggio dello scorso anno nel pieno rispetto dei tempi". Questo piano "è stato tra quelli sorteggiati per il controllo dei contenuti e successivamente approvato dalla Commissione europea".

"Voglio ricordare - ha aggiunto l'assessore - che l'Emilia-Romagna è stata la prima regione in Italia a realizzare una legge sull'economia circolare, la legge 16/2015. Abbiamo adempiuto agli obblighi ma lo abbiamo fatto con largo anticipo e con obiettivi ancora più sfidanti di quelli proposti dall'Europa".