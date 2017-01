Bologna, 12 gen. (askanews) - La Regione Emilia-Romagna, attraverso il presidente Stefano Bonaccini e i parlamentari eletti sul territorio, sta lavorando per tentare si inserire alcune norme, tra cui l'esenzione Imu per le popolazioni colpite dal terremoto del 2012 nel 'Milleproroghe'.

"La Regione Emilia-Romagna ha già presentato la richiesta per questa e altre deroghe, e sta proseguendo col Governo il lavoro per poter fare inserire le norme nel cosiddetto Milleproroghe". Lo ha ricordato, in una nota stamoa, l'assessore alla Ricostruzione post-sisma, Palma Costi, che così replica ai rilievi della Lega Nord nel merito delle proroghe per l'area colpita dal terremoto.

