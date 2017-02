Bologna, 21 feb. (askanews) - Andrà da un minimo di 80 euro, per i nuclei composti da una sola persona, a un massimo di 400 euro al mese, per quelli composti da e 5 o più membri. Cifre che ogni mese verranno rilasciate attraverso una carta prepagata consegnata alle famiglie e persone singole in condizioni di povertà, che dovranno accettare di partecipare a un "progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo". Sono alcune delle misure contenute nel Regolamento attuativo della legge regionale 19 dicembre 2016 n. 24 messo a punto dall'assessorato e presentato oggi in Commissione assembleare Politiche per la salute e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, che ha espresso parere positivo sul documento.

"Il Regolamento sul Reddito di solidarietà presentato oggi in Commissione è un altro importante tassello dell'ampio pacchetto regionale di politiche per il contrasto alla povertà - ha detto la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini -. La misura regionale che l'Emilia-Romagna mette in campo, estende infatti il sostegno al reddito a tutti i nuclei familiari, anche senza minori, o non in grado di accedere alla misura nazionale, ovvero il Sostegno all'inclusione attiva. Quest'ultimo provvedimento per le famiglie con minori è già partito da alcuni mesi e proprio in questi giorni sono state apportate dal governo importanti modifiche che semplificano i criteri di attribuzione e permettono una più estesa distribuzione". (segue)