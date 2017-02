Bologna, 7 feb. (askanews) - La Regione Emilia-Romagna erogherà un contributo di 52,2 milioni di euro, per un giro di affari che sfiorerà i 120 milioni, per i 542 progetti di sviluppo delle aziende agricole, trecento in più rispetto a quanto previsto inizialmente nel bando dell'assessorato all'Agricoltura.

"Siamo di fronte a un bando che ha ricevuto, come altri di questa Programmazione, una straordinaria risposta da parte delle aziende agricole, non solo in termini di numero di domande, ma anche di qualità dei progetti - ha spiegato l'assessore regionale Simona Caselli -. Per questo porterò alla giunta regionale e al Comitato di sorveglianza del Psr la proposta di rifinanziare questa graduatoria con le risorse restanti, anziché attendere il 2018". In questo modo "potremmo dare un sostegno allo sviluppo del mondo agricolo con anticipo rispetto al calendario previsto. Una scelta importante, in un momento in cui la nostra regione segna tassi di crescita europei e in cui anche l'agricoltura dà un importante contributo".