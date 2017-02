Bologna, 15 feb. (askanews) - Rate dei mutui contratti dai Comuni coinvolti nel sisma del 2012 sospese e restituite in maniera rateizzata nel tempo; proroga dell'esenzione Imu sugli immobili inagibili; definizione della sospensione dei rimborsi dei mutui relativi agli immobili inagibili; proroga delle Zone Franche Urbane, che permetterà alle piccole attività dei centri storici e urbani di potersi ancora avvalere delle agevolazioni fiscali previste. Sono alcuni degli emendamenti richiesti in conversione del decreto "Milleproroghe", approvati in commissione affari istituzionali del Senato, che riguardano i territori colpiti dal sisma del 2012.

"Vogliamo esprimere un ringraziamento ai membri del commissione del Senato e in particolare ai senatori emiliani Broglia e Vaccari, del Partito democratico, che hanno garantito un impegno decisivo al fine di dare il via libera ad un provvedimento davvero importante per le popolazioni emiliane colpite dal sisma del 2012 - hanno scritto in una nota il presidente della Regione Stefano Bonaccini e Palma Costi, assessore alla Ricostruzione -. Un provvedimento che, come Regione Emilia-Romagna, abbiamo fortemente richiesto e sostenuto, che consente di compiere un altro passo importante nel cammino della ricostruzione".

