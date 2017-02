Bologna, 21 feb. (askanews) - Vale oltre 5 milioni l'accordo che la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto con Federfarma e Assofarm, in rappresentanza delle farmacie pubbliche e private presenti sul territorio, per la distribuzione dei farmaci finora consegnati presso le aziende sanitarie locali.

"Dopo più di un anno di confronto, abbiamo raggiunto finalmente soluzioni condivise - hanno commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi -. Iniziamo quindi un percorso di ridefinizione dei canali distributivi, in modo da valorizzare la rete delle farmacie presenti sul territorio e consentire ai cittadini di avere un migliore accesso ai farmaci. Questo comporterà un impegno economico per la Regione, e un impegno per i farmacisti convenzionati nel sensibilizzare la cittadinanza verso il buon uso dei farmaci". (segue)