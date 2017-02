Roma, 10 feb. (askanews) - Trovare i fondi necessari per riaccendere il faro di Rocca delle Caminate, la lanterna che Benito Mussolini faceva accendere per significare la sua presenza nel castello quando vi soggiornava l'estate. E' quanto chiedono alla giunta della Regione dell'Emilia-Romagna i consiglieri dell'opposizione di centro-destra Massimiliano Pompignoli (Lega nord, primo firmatario), Galeazzo Bignami (FI) e Tommaso Foti (Fdi-An). La struttura, del X secolo, tra Forlì, Predappio e Meldola, ricostruita negli anni Venti, dopo il 1927 fu infatti donata al Duce, che ne fece la propria residenza estiva e nella quale il 28 settembre 1943 presiedette il primo consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana.

"Il castello, immerso in un parco di 8 ettari, - spiegano i consiglieri - dopo 4 anni di lavori, è stato recentemente restaurato dalla Provincia di Forlì-Cesena, che ne è divenuta proprietaria nel 1971, con il contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna (3,1 milioni di fondi europei POR FESR 2007-2013 - Asse 1 - Ricerca e Innovazione) per ospitare una delle sedi del Tecnopolo per la Ricerca Industriale di Forlì-Cesena. Di recente - si legge ancora nel documento - è stato pubblicato un bando in cui si chiede a soggetti privati di avanzare proposte per la gestione della Rocca, in condivisione con le esigenze del Tecnopolo universitario e della Provincia di Forlì-Cesena. L'obiettivo, quindi, è quello di accogliere ricercatori e studiosi da tutto il mondo, non precludendone tuttavia la fruizione a associazioni e cittadini emiliano romagnoli: la struttura rappresenta, infatti, una grande attrattiva per il territorio romagnolo, tanto che nei tre weekend di apertura al pubblico, successivi all'inaugurazione istituzionale, il sito ha registrato circa cinquemila visitatori, a riprova del suo potenziale turistico".(Segue)