Roma, 22 feb. (askanews) - "Al manifestarsi delle prime difficoltà in merito alla vicenda della vendita del Gruppo Artoni, la Regione si è immediatamente attivata presso il Ministero dello Sviluppo economico e quello dei Trasporti, per la convocazione di un tavolo di salvaguardia presso il Ministero. L'obiettivo è favorire una sede di discussione che ci auguriamo sia proficua": così l'assessore alle Attività produttive dell'Emilia-Romagna Palma Costi ha commentato la delicata vertenza della Artoni di Reggio Emilia.

"Va sottolineata la responsabilità dei lavoratori che per tutelare l'occupazione - ha continuato l'assessore Costi - hanno manifestato la disponibilità a mettersi intorno ad un tavolo per una soluzione. Possiamo attivare tutti gli strumenti legislativi utili in questa fase di transizione, mi riferisco agli ammortizzatori sociali difensivi, in coerenza col Patto per il lavoro siglato dalla Regione Emilia-Romagna".(Segue)