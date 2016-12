Roma, 23 dic. (askanews) - Ammontano a 22 milioni di euro le nuove risorse programmate per le politiche attive del lavoro in Emilia-Romagna. È questo il risultato raggiunto grazie al minor impiego, rispetto a quanto preventivato, degli ammortizzatori sociali. Si sono infatti fermati a 5 i milioni di euro destinati a soddisfare le domande di Cig (cassa integrazione) in deroga in base all'ultimo aggiornamento del 21 dicembre sulle richieste pervenute dalle aziende in crisi, termine previsto dall'accordo siglato tra Regione e le parti sociali per permettere di coprire il bisogno di ammortizzatori in Emilia-Romagna (in base ai criteri contenuti nella delibera regionale 2221/16).

"È una scelta importante fatta al tavolo con le parti sociali- afferma l'assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi - quella di destinare tutte le risorse non necessarie a coprire le domande di cassa integrazione in deroga verso le politiche attive, utili a sostenere l'azione pubblica per interventi a favore dell'incontro domanda/offerta di lavoro per favorire la ricollocazione professionale delle persone che hanno perso il lavoro e/o che sono in cerca di nuova occupazione".

L'intesa sottoscritta il 7 dicembre con le parti sociali, prevede una verifica entro la fine dell'anno sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al sostegno al reddito attraverso la Cig in deroga.(Segue)