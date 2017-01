Da Piacenza a Rimini, 189 percorsi per 2.500 persone

Roma, 31 gen. (askanews) - Sono oltre 12 i milioni di euro che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, grazie a risorse del Programma operativo del Fondo sociale europeo, ha destinato al finanziamento di 189 percorsi che serviranno a formare circa 2.500 persone in cerca di lavoro o inattive. L'obiettivo è favorire l'accesso all'occupazione in coerenza con la priorità indicata dal Patto per il lavoro che orienta l'azione di ogni segmento dell'infrastruttura educativa regionale verso il rafforzamento e la qualificazione dei percorsi di transizione verso il lavoro e da un lavoro ad un altro, agendo sulla diffusione di conoscenze e competenze e, quindi, su un'ampia capacità di innovazione nella produzione e nei servizi alle imprese, alla persona ed alla comunità.

(Segue)