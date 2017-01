Bologna, 9 gen. (askanews) - La "E-R School of Food" nata a Bologna nel 2015 si estende a Ferrara, Modena, Ravenna e provincia coinvolgendo già oltre 150 mila persone tra studenti, insegnanti e presidi delle scuole superiori con l'obiettivo di promuovere l'incontro tra food e social network. Per iscriversi alla terza edizione del progetto - ideato e realizzato dall'agenzia Eikon Communication in collaborazione con l'associazione Per Gli Altri e con il sostegno tra gli altri di Emilbanca, Alce Nero, Pasta di Canossa, Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano - c'è tempo fino al 16 gennaio.

"La sfida tra gli alunni, che si genera con il concorso - ha spiegato l'assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi -, può essere un'occasione preziosa per i ragazzi e le ragazze, attraverso la cooperazione e il confronto, di riflettere sul cibo come cultura e pertanto sulle tradizioni e sull'identità della nostra terra, sulla stagionalità degli ingredienti e sui loro valori nutrizionali e sulle eccellenze di un territorio che compete nel mondo per la qualità dei suoi prodotti". La School of Food, infatti, secondo l'assessore è capace di "stimolare l'interesse, la consapevolezza e la creatività degli studenti su questi temi e magari indirizzarli verso percorsi professionali nell'ambito di questo settore per noi strategico". (segue)