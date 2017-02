Roma, 16 feb. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A1 Milano-Napoli, per due notti consecutive, con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di questa sera, giovedì 16 febbraio, alle ore 06:00 di sabato 18, sarà chiusa la stazione di Fidenza, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, con le seguenti modalità: dalle ore 21:00 di giovedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 17 febbraio: chiusura dell'entrata in direzione di Bologna; dalle ore 21:00 di venerdì 17 alle ore 06:00 di sabato 18 febbraio: chiusura dell'uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Parma.