Bologna, 9 gen. (askanews) - Il Tribunale di Modena ha emesso la sentenza di non luogo a procedere per tutti i 23 imputati nell'inchiesta sui campi fotovoltaici in Puglia realizzati nel 2015 dalla CPL Concordia che aveva portato al sequestro preventivo di beni e di liquidità per oltre 13 milioni di Euro.

"La sentenza conferma l'opinione da noi espressa fin dal principio - ha commentato il presidente di CPL Concordia, Mauro Gori - e cioè che la cooperativa abbia operato nell'assoluto rispetto delle norme al tempo vigenti". Le risorse finanziarie sequestrate e liberate dalla sentenza "rafforzano il cammino di ripresa economica e imprenditoriale che la cooperativa sta perseguendo con primi importanti riscontri".