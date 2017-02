Roma, 17 feb. (askanews) - Flai Cgil, Fai Cisl e Uila nazionali hanno formalizzato nella giornata di ieri la richiesta di un Tavolo di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico, come già avvenuto la scorsa settimana e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sulla situazione che riguarda Copador, importante azienda di trasformazione del pomodoro di Parma, e più in generale tutto il comparto della trasformazione del pomodoro industriale. Lo comunica una nota della Flai Cgil.

Il tempo per garantire la campagna è agli sgoccioli e occorre mettere in capo ogni sforzo per permettere all'impresa di operare e alla filiera di non avere contraccolpi difficilmente prevedibili in caso di consistenti perdite di produzione.

Come Flai Cgil "riteniamo imprescindibile difendere l'occupazione, ricordiamo che sono 600 i lavoratori direttamente coinvolti tra fissi e stagionali, e i diritti contrattuali. Per rendere questo possibile serve che tutti gli attori in campo, le istituzioni, le banche, il mondo agricolo e i loro rappresentanti facciano la loro parte e che l'azienda predisponga a breve un credibile piano industriale", conclude la nota.