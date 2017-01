Modena, 25 gen. (askanews) - Un anno di festeggiamenti per celebrare i 150 anni della nascita della Bper. Prenderanno il via venerdì 27 gennaio con i big delle banche italiane ospitati al congresso Assiom Forex e sabato 28 gennaio con l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e proseguiranno nei mesi successivi con una serie di eventi già in programma, tra cui la lectio magistralis di Angus Deaton, premio Nobel per l'economia 2015. Questo il programma della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, il gruppo (ora Bper Banca) nato a Modena nel 1867 che, dopo anni di trasformazioni e acquisizioni, è presente in 18 regioni con circa 1.200 filiali, 12mila dipendenti e due milioni di clienti.

Il congresso Assiom Forex, alla presenza di Visco, sarà un "evento straordinario" per la banca e il territorio in cui opera da 150 anni, come ha ricordato l'amministratore delegato della Bper, Alessandro Vandelli, nel corso di una conferenza stampa nella sede del gruppo. I primi segnali nel superare i confini provinciali si sono visti negli anni Sessanta e sono proseguiti per decenni fino ad arrivare alla "svolta epocale" sancita il 26 novembre scorso con l'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, della trasformazione della banca da società cooperativa a società per azioni, nel rispetto della legge di riforma delle banche popolari del governo Renzi. "Un'operazione fatta nel momento corretto - ha spiegato l'ad - che è stata compiuta senza alcun problema" per i conti dell'istituto.

