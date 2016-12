Bologna, 21 dic. (askanews) - Pino Flamini, imprenditore di 68 anni, è stato eletto presidente della sezione bolognese di Confimi Emilia. Flamini, presidente della società Staff Srl di Bologna, potrà contare su una rinnovata squadra di consiglieri e collaboratori, tutti provenienti dal mondo delle piccole e medie imprese.

Flamini sarà affiancato da Francesco Deiana, Giuseppe Malaguti, Franca Gamberini e da Giorgia Malossi, tutti nel gruppo dei consiglieri di Confimi Bologna. Il consiglio direttivo invece sarà composto da Maurizio Ciracò, Stefano Sambri e da Claudio Garagnani oltre che da Adriano Mazzocco, Tania Tarquini e da Andrea Scrimieri.

"Fare rete è fondamentale - ha detto Flamini -. Imprenditori e dirigenti d'azienda devono dialogare, confrontarsi, creare rapporti duraturi. In questo modo riusciamo a farci largo nel mondo: internazionalizzazione e mercati esteri non ci devono spaventare. Abbiamo le qualità per crescere e per andare oltre, ma per riuscirci dobbiamo fare la strada insieme, fianco a fianco. Nessuno escluso"

"Oggi le piccole e medie imprese sono diventate il bancomat d'Italia - ha aggiunto -. Mentre le grandi aziende vengono tutelate e salvate noi subiamo un vero e proprio attacco frontale. Eppure siamo noi a dare speranza a questo Paese. Siamo noi i custodi del genio e della creatività italiana. Senza le piccole e medie imprese non c'è futuro. Ho scelto di scendere in campo per dare il mio contributo, e al mio fianco ho una squadra di valore".