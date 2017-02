Confimi Emilia: proteste università per contrapporre istituzioni

Bologna, 14 feb. (askanews) - "L'atteggiamento di chi protesta" contro la decisione del rettore dell'università di Bologna di installare tornelli per regolamentare gli ingressi alla facoltà di Lettere, "ha il solo fine politico di contrapposizione alle istituzioni, come del resto ribadito da uno dei leader di questi presunti gruppi di attivisti". Lo ha detto presidente di Confimi Emilia, Giovanni Gorzanelli, lamentando che "a difesa del rettore non siano entrati in campo altre associazioni imprenditoriali, la stessa Camera di Commercio, completamente assente". Al tempo stesso, ha aggiunto il presidente "è sorprendente che in tale dibattito intervengano sindacati, giornalisti e addirittura band musicali in cerca di sola pubblicità, nulla d'altro".

"E' sconcertante - secondo Gorzanelli - come la Cgil anziché difendere il ruolo e il lavoro dei bibliotecari e delle forze dell'ordine, si limiti a criticare senza fornire soluzioni di fatto, addirittura arrivando a proporre la chiusura temporanea delle strutture. Altro che diritto allo studio! Differente è stato l'atteggiamento del Presidente Bonaccini pronto a difendere l'Ateneo e sempre in prima linea nella gestione dei problemi reali". (segue)