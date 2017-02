Roma, 22 feb. (askanews) - Martedì 21 febbraio, in Ca' del Bosco di Sopra (Reggio Emilia), personale della Squadra Mobile, al termine di prolungati appostamenti, procedeva ad una perquisizione, di iniziativa, di un casolare di campagna. All'interno venivano rintracciati due cittadini cinesi, fratello e sorella, ed un minore di 14 anni, anch'egli cinese.

All'interno dell'edificio, in quattro stanze appositamente allestite, vi erano 200 piante di marjuana, in vario stato di maturazione. Oltre alle piante e ad un impianto di areazione, erano presenti numerosissime lampade alogene utilizzate, proprio, per far crescere le piante. L'impianto di areazione e di illuminazione era collegato, abusivamente, all'impianto elettronico dal quale traeva, illegalmente, l'energia.

Accanto alle piante vi erano 50 chili, circa, di marjiuana in via di essicazione (22,5 chili di influorescenze, 27,5 chili di foglie di marjuana e 200 grammi di marjuana tritata).

Sia lo stupefacente che il materiale atto al confezionamento veniva sosttoposto a sequestro e trasportato in Questura per successivi approfondimenti. Entrambi i cittadini cinesi, quindi, venivano tratti in arresto per traffico e coltivazione di marjuana ed associati presso la locale casa circondariale e presso quella di Modena.

Il sequestro in parola segue a quelli operati: - in Castelnovo di Sotto (RE) in data 5 novembre 2015, di 771 piante di marjiuana; anche in quel caso a finire in manette fu un cittadino cinese; - in Fabbrico (RE) in data 5 gennaio 2017, di 793 piante di marjuana ed un chilo di stupefacente esiccato pronto per la vendita; anche in quel caso a finire in manette fu un cittadino cinese.

L'attività di indagine, avviata nel 2015, prosegue, ora per comprendere se vi siano legami tra i due soggetti arrestati e tra il "vivavio" di Castelnovo di Sotto, di Fabbrico e di Ca' del Bosco di Sopra.