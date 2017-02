Bologna, 10 feb. (askanews) - "Il nostro video parla chiaro: 30 poliziotti tirano pugni, calci e manganellate contro un solo studente dentro una biblioteca". Quanto è avvenuto giovedì sera, all'interno della facoltà di lettere dell'università di Bologna, secondo la ricostruzione dei collettivi universitari "è inaccettabile". E' "sproporzionata" la reazione della questura ed è "ottuso" il comportamento del rettore che dice di voler dialogare e poi chiude le porte dell'università. Ecco perché "chiediamo le dimissioni del questore Coccia e del rettore Ubertini" e "oggi pomeriggio alle 16 torniamo in strada a protestare".

Non c'è pace in via Zamboni a Bologna. Dopo la decisione del consiglio dell'Alma Mater di installare tornelli per regolamentare l'ingresso nella biblioteca di Discipline umanistiche al civico 36 (dornelli che sono stati divelti da alcuni attivisti del collettivo Cua), dopo l'occupazione da parte di una decina di studenti e dopo lo sgombero da parte delle forze dell'ordine, continua la protesta. "Questa è sempre stata una biblioteca che attira studenti da ogni parte - spiega Morgan, studente di Storia al terzo anno, nel corso di una improvvisata conferenza stampa in via Zamboni -. I tornelli hanno provocato inutili e chilometriche code. L'istituzione invece di essere inclusiva si chiude in se stessa". (segue)