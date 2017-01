Roma, 30 gen. (askanews) - Crescono le possibilità di fare cinema in Emilia-Romagna, sia per le imprese nazionali e internazionali che per quelle regionali. La Regione mette a disposizione un milione e 690 mila euro per tre bandi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive che scelgano come "set" il territorio regionale. "L'obiettivo- afferma l'assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti- è quello di far crescere il settore come sistema d'impresa all'avanguardia nella produzione, nella promozione e nella formazione di operatori e maestranze. Il 2016 ha portato già risultati molto incoraggianti, dopo l'attuazione della Legge Regionale 20 del 2014, con 60 opere finanziate (tra le 184 pervenute), e prodotti regionali in primo piano ma anche una progressiva espansione di quelli nazionali e internazionali. La ricaduta diretta sul territorio è stata stimata in 9 milioni e 500 mila euro". "Con questi nuovi bandi- aggiunge l'assessore- si cerca quindi di proseguire su questa strada stimolando la creatività, facendo crescere le professionalità, dando forza a un settore che ha ampi spazi di crescita, in un territorio in cui la tradizione cinematografica è forte e radicata con protagonisti riconosciuti a livello mondiale".(Segue)