Milano, 8 feb. (askanews) - Cibus raddoppia e da fiera biennale dedicata all'agroalimentare diventa annuale con un appuntamento fisso negli anni dispari. A partire da quest'anno infatti nasce Cibus Connect. L'appuntamento è per il 12 e 13 aprile, presso la fiera di Parma, quando 500 aziende italiane selezionate mostreranno le principali novità in tema di food insieme a 50 produttori selezionati da Slow Food che si presenteranno su nuovi mercati.

"L'obiettivo è far conoscere non solo la qualità dei nostri prodotti, ma il valore assoluto dell'industria alimentare italiana - ha dichiarato Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare - modello di riferimento apprezzato e sostenibile sullo scenario mondiale, ma anche leva di rilancio economica ed occupazionale per il nostro Paese. Per farlo ci rivolgiamo a target diversi: buyer, giornalisti, investitori non solo per la promozione del business a breve ma per il consolidamento di una reputazione unica nel tempo. A questo serve Cibus Connect, uno strumento per dare continuità al messaggio anche negli anni dispari con strumenti efficaci e sperimentati quali incoming di operatori, visita dei territori e delle più qualificate realtà produttive".

Questa formula più snella punta a fare da raccordo e da osservatorio per la programmazione della prossima edizione, quella del 2018. Sul ruolo della manifestazione, Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma, ha detto: "I recenti successi hanno confermato il primato e l'efficacia di Cibus come piattaforma per l'Internazionalizzazione del made in Italy alimentare. Le prospettive di sviluppo per il futuro ora sono definite anche dal rinnovo decennale dell'accordo con Federalimentare. In questo contesto consolidato, nasce l'esigenza di una cadenza annuale per Cibus che si allinea a tutte le grandi fiere del made in Italy. Cibus Connect 2017 sarà il test per un format fieristico breve, chiavi in mano, focalizzato su business matching e networking, sempre piu' condiviso con la nostra community".

In un'ottica di sistema, le date di Cibus Connect si incrociano con quelle di Vinitaly in modo da favorire un incoming sistemico di circa 700 top buyers da ogni parte del mondo. Per la prima volta, infatti, il programma dell'Ice "Discover the Authentic Italian Taste" consentirà agli operatori esteri di visitare sia Vinitaly che Cibus Connect.